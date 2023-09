Sardegna: l’estate 2023 segna il boom di richieste per gli alloggi

Anche quest’anno la Sardegna si è confermata come una delle mete favorite dal turismo nazionale e internazionale.

Un successo preventivamente annunciato da Comunicazione e Centro Studi del Cipnes, che a inizio estate aveva stimato 18,1 milioni di presenze, in crescitarispetto ai 16,3 milioni del 2022, e successivamente confermato anche dai primi dati ufficiali degli arrivi nei porti e negli aeroporti sardi, di gran lunga superiori a quelli registrati nello stesso periodo degli anni precedenti.

Di conseguenza, nell’estate 2023 si è assistito a una vera e propria impennata di prenotazioni che ha registrato il suo picco soprattutto sui portali online dei principali operatori turistici. Ne costituisce un esempio Imperatore Travel World, che si contraddistingue per una selezione di alloggi per vacanze in Sardegna che spazia tra resort, hotel, villaggi, B&B e tanto altro.

Le ragioni del boom di turisti in Sardegna

Dietro al successo che ogni anno travolge la Sardegna è possibile individuare una proposta che affianca all’ormai consolidato turismo balneare un’offerta estremamente trasversale, capace di garantire una vacanza ricca di storia, cultura, avventura ed eccellenze enogastronomiche.

Naturalmente, le mete sono numerosissime – dalle città turistiche ai piccoli centri ricchi di tradizione, dalle spiagge bianche ai territori più selvaggi – e tutte in grado di offrire una vacanza indimenticabile alla scoperta di una regione che fa dell’accoglienza la sua vocazione.

L’offerta turistica per visitare Cagliari e le sue spiagge più belle

Cagliari è stata una delle località più visitate dai turisti nel corso dell’estate che si è appena conclusa. La città, che racchiude in sé l’attitudine di una città moderna, ma fortemente radicata nelle sue tradizioni, offre una vacanza culturale di rilievo, grazie alla presenza di torri, mura, palazzi nobiliari dall’enorme valore storico.

Tra gli itinerari da non perdere, la suggestiva passeggiata panoramica attraverso l’affascinante Bastione di Saint Remy, simbolo della città, e l’anfiteatro romano, un’opera maestosa, che si staglia in una valle naturale, costruito Attorno alla fine del II secolo d.C.

Naturalmente, a Cagliari sorgono alcune delle spiagge più belle della Sardegna. Tra queste Cala Regina, una piccola lingua di sabbia bianca baciata da acque cristalline sul litorale di Quartu sant’Elena, e la spiaggia di Mari Pintau, un luogo caratteristico, ricco di scenari naturali in cui l’azzurro del mare incontra il verde lussureggiante della macchia mediterranea. Anche l’offerta alberghiera è di altissimo livello e comprende hotel, villaggi, residence B&B e hotel club incastonati negli scorci più esclusivi dell’isola.

Costa Smeralda: la meta per le vacanze d’élite per eccellenza

Meta anche quest’anno dello star system internazionale, la Costa Smeralda è una delle destinazioni più note ed esclusive della Sardegna.

Qui ogni estate si assiste a un turismo di élite che non ha eguali in tutto il mondo, anche se, grazie a un territorio aperto alla mondanità e al contempo profondamente incastonato in un contesto naturale, è perfetta anche per chi cerca la tranquillità di spiagge riservate e lontane dal turismo di massa.

Le mete della Costa Smeralda sono numerosissime, dalla celebre Porto Cervo, località turistica mondana per antonomasia, nonché simbolo in tutto il mondo della vacanza di lusso per eccellenza, alla iconica Cala volpe, la cui baia, incastonata in un paesaggio immerso nel blu, ospita ogni anno decine di yacht del jet set internazionale in uno scenario suggestivo ma riservato. Il tutto, con un’offerta di spiagge dalle sabbie dorate, bagnate da acque cristalline e immerse in paesaggi naturali dal fascino indiscutibile.

Vacanze a Olbia e dintorni: un’esperienza tra sole, relax e cultura

Oggi è difficile parlare delle vacanze in Sardegna senza citare Olbia, una delle località più importanti della Gallura, tra le più cruciali per il flusso turistico dell’isola, nonché porta d’ingresso per raggiungere la Costa Smeralda.

Fondata più di 2500 anni fa dai Fenici, la città è custode delle più preziose manifestazioni delle civiltà nuragiche, testimoniate dalla presenza del Nuraghe Riu Mulinu e del misterioso Pozzo Sacro di Sa Testa.

L’offerta turistica di Olbia si completa con una vasta quantità di hotel e alloggi vacanze e un litorale ricco di spiagge isolate o attrezzate, capaci di rispondere alle esigenze di ogni tipologia di turista.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui