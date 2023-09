Morti 4 ragazzi nello schianto in auto, feriti altri due

Gravissimo schianto all’alba sulle strade della Sardegna: sono morti quattro giovani tra i 18 e i vent’anni, due ragazzi e due ragazze. Altri due sono gravemente feriti. Le generalità non sono state ancora diffuse per consentire alle autorità di avvisare i familiari. L’incidente è avvenuto a Cagliari intorno alle 5 del mattino in viale Marconi, all’altezza dello svincolo per l’asse mediano. Da quanto emerge i sei giovani viaggiavano tutti nella stessa auto, che era diretta verso Quartu Sant’Elena.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe prima urtato un marciapiede per poi schiantarsi contro il muro di una casa. Quasi tutti gli occupanti sono stati sbalzati fuori e i soccorritori si sono trovati davanti uno scenario tremendo coi rottami, quattro vittime e due feriti gravi.

Sgomente le persone che commentano l’accaduto. Una tragedia che segna profondamente la città di Cagliari. Sui social network si leggono già i commenti di amici delle vittime, distrutti dal dolore e increduli per la tremenda tragedia che ha travolto l’esistenza dei loro amici improvvisamente.

