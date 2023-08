Incidente sulla strada per Arzachena, muore un bambino sbalzato sull’asfalto

Brutto epilogo per l’incidente tra Tempio e Arzachena.

È morto il bambino di origine senegalese sbalzato dall’auto nell’incidente sulla strada statale 125, nel comune di Arzachena, dopo che questa si era ribaltata sulla strada. Il bimbo viaggiava con la sorellina e i suoi genitori questo pomeriggio, ma per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto era intervenuto l’elisoccorso del 118, che ha portato il bambino all’ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite sul suo corpicino. La sorellina e i due genitori non sono in gravi condizioni. La squadra ha messo in sicurezza l’autovettura e sta mantenendo le condizioni di sicurezza nell’area di soccorso. Sul posto anche due ambulanze del 118 e i carabinieri. La strada risulta ancora chiusa al traffico.

