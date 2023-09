Nuovo logo per l’Ilva, è il regalo per i 120 anni di calcio a La Maddalena

L’Ilva presenta il nuovo logo per i 120 anni a La Maddalena

L’Ilva compie 120 anni e si regala un nuovo logo per celebrare la grande festa a La Maddalena. Al resort Ma&Ma è stata presentata la nuova maglia col simbolo del leone che i biancocelesti indosseranno da oggi, con la prima di campionato.

L’Ilva comincia la nuova stagione in Eccellenza ospitando l’Ossese nello storico campo Pietro Secci. “Di nuovo contro l’Ossese alla prima, come due anni fa (allora in trasferta, ed era il 12 settembre 2021) – ricordano dall’Ilva -. In quel campionato che vide biancocelesti e bianconeri gomito a gomito in una lotta entusiasmante, che al foto-finish (Ilvamaddalena 73, Ossese 72) ci regalò un meraviglioso salto in serie D, al termine di uno dei più appassionanti campionati di Eccellenza che si ricordi.

“Due anni dopo, ancora di fronte i club dei presidenti Enzo Del Giudice e Carlo Mentasti, che nelle previsioni generali vengono indicati tra i principali candidati al primato, in un torneo che si annuncia emozionante ed incerto come il 2021/22. Sembra proprio una scontro tra titani, con entrambe le squadre reduci da una brillante qualificazione ai quarti di Coppa Italia”.

