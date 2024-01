Schianto fra tre auto, uno dei feriti estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Incidente fra tre auto, ci sono feriti

Incidente in serata fra tre auto, ci sono dei feriti: i vigili del fuoco ne hanno dovuto estrarre uno dalle lamiere. L’incidente è accaduto vicino al Poetto, in viale Colombo a Quartu. Le auto si sono scontrate lungo l’istmo a due corsie che attraversa lo stagno di Molentargius.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 per i soccorsi e la Polizia locale di Quartu per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere uno dei feriti nello schianto, poi si sono occupati della messa in sicurezza di quel trafficato tratto di strada.

