Con l’auto contro un albero sulla Olbia-Telti, un ferito finisce in ospedale

Incidente notturno sulla Olbia-Telti, con l’auto contro un albero

Verso le due di notte i vigili del fuoco sono intervenuti per un auto finita contro un albero lungo la Statale 127, la Olbia-Telti. Per cause da accertare l’autista ha perso il controllo del mezzo in piena notte ed è andato a sbattere contro un albero.

Un’ambulanza del 118 si è occupata di accompagnare un ferito all’ospedale di Olbia. I vigili del fuoco di Olbia si sono occupati della messa in sicurezza dell’auto e delle strada. Mentre spetta ai carabinieri, intervenuti stanotte, ricostruire ciò che è accaduto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui