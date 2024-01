Tecnomat riesce a sbarcare a Olbia, attesa per i nuovi posti di lavoro

Non ci sono più ostacoli per l’apertura di Tecnomat a Olbia.

Rivisti i piani iniziali, è arrivato il definitivo via libera a MD 2000 e a Bricoman Italia per la realizzazione a Olbia di un nuovo punto vendita Tecnomat di “medie dimensioni”. Il percorso è stato tortuoso. In particolare, la seconda società, che dovrebbe aprire un punto vendita Tecnomat. Bricoman Italia, infatti, ha dovuto attendere la pronuncia di Tar e Consiglio di Stato per poter procedere ai lavori. E ha dovuto rinunciare a un punto vendita di 2500 metri quadrati inizialmente immaginato per Olbia.

Secondo il Tar, infatti, per aprire un punto vendita più grande di 2000metri quadrati, avrebbero dovuto essere coinvolte, oltre che il Comune di Olbia, anche altre istituzioni, come la Regione. Rivisti i piani iniziali, non c’è più nulla che impedirà la costruzione del punti vendita. Sorgerà nell’area del centro commerciale “Gallura”, dove prima sorgeva il Centro cash della famiglia Ibba, trasferito in un altro immobile.

Come si legge su La Nuova Sardegna, la vicenda giudiziaria era stata innescata dal ricorso di Bricofer Italia e Ottimax Group, che avevano contestato presunte violazioni di leggi. Adesso il negozio della concorrenza sorgerà a circa tre chilometri da Ottimax.

Inizia, nel frattempo, la grande attesa per i nuovi posti di lavoro che Tecnomat offrirà alla popolazione di Olbia e dintorni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui