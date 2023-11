Terribile scontro fra furgone e bus sulla statale: un morto

L’incidente mortale sulla strada statale 196.

Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la statale 196 al chilometro 13+900. Un autofurgone Fiat Strada guidato da Sebastiano Chessa, originario di Desulo di 82 anni, ma residente a Iglesias, si è scontrato frontalmente contro un bus dell’Arst. Purtroppo, Chessa è deceduto sul colpo dopo aver perso il controllo del veicolo e invaso l’altra corsia, impattando la corriera.

Il conducente del pullman, ferito, è stato trasferito presso il Policlinico Monserrato in codice giallo per lievi traumi. A bordo del bus c’erano 6 passeggeri, tutti illesi, con un’età compresa tra i 18 e i 27 anni. Successivamente sono stati prontamente recuperati da un altro pullman. La salma di Chessa è stata trasportata al cimitero di Villasor a disposizione dei familiari. La viabilità è rimasta interrotta per oltre 3 ore, deviata su percorsi alternativi.

