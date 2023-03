Scontro tra un furgone frigorifero e un’auto, muore un 50enne

L’incidente mortale sulla strada statale 292.

Un incidente stradale sulla statale 292 “Nord Occidentale Sarda” ha causato la morte di un uomo e il ferimento grave di un altro. Il sinistro è avvenuto tra un furgone frigorifero e una Fiat 500 al chilometro 115, le cui circostanze sono ancora in fase di accertamento.

Purtroppo, il conducente della Fiat, Ivan Iervolino, di 50 anni, che viaggiava all’altezza di Riola Sardo, non ha potuto essere salvato, mentre il guidatore del furgone frigorifero è stato stabilizzato e trasportato in ospedale via elicottero.

Il traffico è stato momentaneamente sospeso in entrambe le direzioni, ma il personale di Anas e i carabinieri sono intervenuti sul posto per consentire la riapertura della strada nel minor tempo possibile. Presenti anche i vigili del fuoco di Oristano, che hanno messo in sicurezza i mezzi e lo scenario e collaborato con gli operatori del 118 per il soccorso al conducente del furgone.

