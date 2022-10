Il presidente Solinas rinviato a giudizio: sarà processato per abuso d’ufficio

Solinas a processo per abuso d’ufficio

Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, rinviato a giudizio per abuso d’ufficio. Il processo si terrà a Cagliari il 15 dicembre. La questione nasce da due nomine di due direttori generali: Silvia Curto alla Presidenza della Regione e Pasquale Antonio Belloi alla Protezione civile. La Gup Ermengarda Ferrarese ha condannato a due anni e 8 mesi il capo di gabinetto della Presidenza della Regione. Maria Grazia Vivarelli aveva scelto il giudizio abbreviato. Non è stato semplice arrivare a questa svolta perché più volte il presidente della Regione ha disertato l’Aula del Tribunale per altri impegni. Solinas arriva da un risultato elettorale non esaltante e adesso adesso affrontare il processo. Ma, nel frattempo, deve anche riunire tutti gli alleati di centrodestra per trovare un accordo sul rimpasto della sua Giunta.

Non ha potuto partecipare all’udienza di oggi l’assessora regionale agli Affari generali, Valeria Satta, accusata di abuso d’ufficio come Solinas, ma anche di tentata concussione. Per lei il prossimo appuntamento in Aula è prevista per il 10 novembre e in quella circostanza la giudice deciderà se rinviare a giudizio anche l’assessora leghista. Per lei è un momento delicato anche dal punto di vista politico perché durante le manovre per il rimpasto il suo posto nella Giunta regionale non sembra blindato.