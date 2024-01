San Pantaleo, addio al mercatino: respinto il ricorso degli ambulanti

Il mercato di San Pantaleo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Sardegna ha rigettato i ricorsi presentati dagli ambulanti del mercato estivo di San Pantaleo contro la decisione del Comune di Olbia di trasferire i loro banchi da San Pantaleo a via Sangallo. Dopo vent’anni di presenza nel borgo olbiese, il mercato estivo sarà permanentemente collocato nella nuova area individuata dal Comune.

Il Tar ha sottolineato che l’amministrazione comunale ha il potere discrezionale nella disciplina del commercio sulle aree pubbliche, potendo stabilire restrizioni per motivi viabilistici, urbanistici e architettonici, considerando gli interessi pubblici. Il trasferimento è stato motivato dal Comune per problemi di sicurezza derivanti dalla concentrazione di bancarelle in un’area turistica densamente popolata, generando congestione e difficoltà di accesso per i mezzi di soccorso.

Gli ambulanti avevano contestato le ragioni di rischio avanzate dal Comune, evidenziando l’assenza di incidenti durante gli anni di attività e chiedendo un risarcimento per la diminuzione dei guadagni dovuta al trasferimento in una zona meno turistica. Tuttavia, il Tar ha respinto l’istanza, sostenendo che non è stato dimostrato il pregiudizio subito dagli ambulanti a causa delle decisioni comunali.

