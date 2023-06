Il ricorso sullo spostamento del mercato di San Pantaleo.

Il sindacato Ana-Ugl Sardegna e nazionale ha presentato il primo ricorso presso il Tar contro lo spostamento del mercato di San Pantaleo a Olbia. L’amministrazione comunale è stata oggetto di critiche per questa decisione, ritenuta gravemente errata e dannosa per gli ambulanti e l’economia locale del borgo. Senza il mercato, San Pantaleo perde un’importante attrazione turistica e un vero motore trainante per l’intera comunità.

I rappresentanti del sindacato Ana-Ugl sono convinti delle ragioni che sostengono e hanno fiducia nelle decisioni che il Tar Sardegna prenderà in merito alla questione. Il loro obiettivo è quello di ripristinare il mercato del giovedì e garantire il riconoscimento dei loro diritti, soprattutto considerando che il mercato stesso è stato istituito e si è affermato come una delle principali destinazioni turistiche ogni estate, proprio il giovedì.

In aggiunta a ciò, è prevista la presentazione di un secondo ricorso al Tar da parte di un numeroso gruppo di altri ambulanti, i quali sono altresì assistiti dall’associazione. Questo dimostra la determinazione e l’unità di intenti tra gli ambulanti interessati, che desiderano preservare il loro diritto di operare nel luogo in cui il mercato è stato originariamente stabilito e che continua ad essere ampiamente apprezzato dai turisti.

La situazione è destinata ad approfondirsi nelle prossime settimane, poiché il sindacato e gli ambulanti coinvolti proseguono nella loro lotta per ottenere giustizia e ripristinare le attività del mercato a San Pantaleo. Ogni passo sarà intrapreso per difendere i diritti e gli interessi degli ambulanti, nonché per preservare il patrimonio turistico ed economico del borgo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui