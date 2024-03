Tra i papabili per l’assessorato alla Sanità c’è Antonio Barretta

Sembra molto probabile che Alessandra Todde affidi a un tecnico l’assessorato alla Sanità e tra i papabili c’è Antonio Barretta. Nato a La Maddalena, sta per compiere 54 anni ed è docente universitario a Siena, dove ha ricoperto l’incarico di direttore generale dell’Aou. La presidente Alessandra Todde non ha confermato la strada dell’assessore tecnico, ma in lizza ci sono tre sardi che vivono nella Penisola. Persone slegate dalle dinamiche dei manager e dei camici bianchi isolani. Una scelta che ricorda quella di Soru con l’assessora piemontese Nerina Dirindin e quella di Pigliaru col ligure Fulvio Moriano come Dg dell’Asl unica.

I nomi dei papabili che circolano con insistenza sono quelli di Giovanni Maria Soro e Giuseppe Maria Sechi. Col loro adesso c’è un terzo nome tra i papabili ed è quello del maddalenino Antonio Davide Barretta. per Alessandra Todde è appena arrivata la proclamazione ufficiale e può finalmente cominciare a muoversi in modo ufficiale. Dopo Pasqua, all’inizio di aprile, ci sarà la prima seduta del Consiglio regionale e la presidente dovrà arrivarci con tutte le caselle occupate della sua Giunta.

