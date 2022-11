Ubriaco aggredisce carabinieri e soccorritori per strada

Aggredisce i carabinieri e il personale sanitario, denunciato.

Ieri i carabinieri hanno denunciato, per resistenza a pubblico ufficiale, un extracomunitario 44enne nativo del Niger, dipendente stagionale, incensurato, il quale a seguito di segnalazione di passanti, è stato trovato riverso su un’aiuola del distributore Agip di Villasimius in forte stato confusionale per l’ubriachezza.

Richiesto intervento di personale del 118 per valutarne le condizioni, il giovane, fino a quel momento immobile a terra, improvvisamente si è alzato cercando di colpire con uno schiaffo uno dei militari, ma non riuscendo nell’intento ha perso l’equilibrio candendo e battendo la testa sul muretto di delimitazione dell’aiuola. Sopraggiunto il personale sanitario, l’uomo in pieno stato confusionale è corso via rifiutando i soccorsi cadendo per altre due volte a terra sul piazzale mentre il personale medico cercava di raggiungerlo e tranquillizzarlo.

Arrivato presso un salone di parrucchiere, è entrato all’interno creando il panico tra i clienti ma, raggiunto dai militari, dopo aver scagliato contro di loro vari oggetti, è stato ammanettato e successivamente immobilizzato con le fasce alla barella spinale dell’ambulanza dove il medico del 118 gli ha somministrato dei tranquillanti, dal momento che lo stesso continuava a tirare calci e cercava di mordere chi gli stava accanto. Successivamente è stato trasportato dall’ambulanza, scortata dai militari, presso l’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato ricoverato.

