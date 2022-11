La Maddalena, tutto pronto per le festività natalizie nel segno della sobrietà

Le festività natalizie a La Maddalena.

Confermata la collaborazione tra il Comune di La Maddalena e l’associazione Quelli del Camminatale, si guarda al prossimo mese con una serie di eventi che condurranno alle festività natalizie. Dalla casa degli elfi alla casa di Babbo Natale, saranno oltre 250 i metri quadri interessati dalle iniziative per bambini.

“Dopo il grandissimo successo dell’anno scorso anche quest’anno puntiamo ai bambini e alle famiglie con un programma ricco composto da 20 giorni di eventi che nel 2021 hanno fatto segnare anche la presenza di 1800 non residenti dando respiro all’economia locale. Verranno installate solo luminarie a led a bassissimo consumo e nelle vie centrali verranno spente dalla mezzanotte per far fronte all’esponenziale aumento dei costi energetici“.

