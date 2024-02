Salta la connessione nei dispositivi Vodafone.

Gli utenti di Vodafone in Italia stanno riscontrando problemi sulla rete, principalmente riguardanti il traffico dati. Questo è stato riportato da diversi utenti in tutto il paese, soprattutto intorno a metà giornata. Anche il sito downdetector ha registrato un picco di segnalazioni a partire dalle 13 circa, principalmente riguardanti i problemi di navigazione.

Anche gli utenti di Ho e PosteMobile sono stati colpiti da questi disservizi, poiché entrambi gli operatori utilizzano la rete di Vodafone. Downdetector fornisce una mappa in tempo reale delle segnalazioni arrivate e i disagi si riscontrano in tutta Italia, anche in Gallura e nella zona di Sassari.

