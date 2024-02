I primi 25 anni della Porto Cervo Racing: il bilancio e i programmi

Il Porto Cervo Racing Team celebra i primi 25 anni di attività

Per la scuderia Porto Cervo Racing, il 2024 coincide con i festeggiamenti per i primi 25 anni di attività. Il Team è pronto per affrontare un’altra stagione all’insegna dello sport e della promozione del territorio. Tante le gare in Sardegna e oltre mare che, anche quest’anno, vedranno protagonisti i piloti e co-piloti della scuderia. Che fa della professionalità e della lealtà i suoi punti di forza. Tra gli eventi in calendario, confermata l’organizzazione del 12° Rally Terra Sarda e del 4° Rally Terra Sarda Storico in programma dal 4 al 6 ottobre 2024.

La vittoria di quattro coppe scuderia, importanti successi nelle classi, nei gruppi e riconoscimenti di prestigio per i portacolori della scuderia Porto Cervo Racing. Anche il 2023 è stato un anno da incorniciare per i piloti e co-piloti del Team presieduto da Mauro Atzei.

Il presidente Mauro Atzei

“Siamo soddisfatti. Una stagione da incorniciare per i nostri piloti e co-piloti che si sono ben distinti nelle numerosissime gare in cui hanno partecipato – commenta Mauro Atzei -. Con importanti vittorie nelle classi, nei raggruppamenti, buoni piazzamenti che hanno consentito la vittoria tra le scuderie in vari Rally e Velocità in salita e il merito di queste vittorie è tutto dei ragazzi. Per il 2024, a breve annunceremo importanti novità nell’area piloti e co-piloti”.

Tra i successi conquistati nel 2023, si annovera l’11° Rally Terra Sarda e il 3° Rally Terra Sarda Storico organizzati dalla Porto Cervo Racing che sono stati la punta di diamante di tutto lo staff che, per un anno intero, ha lavorato a pieno ritmo per garantire il massimo risultato e un grande evento.

I successi del 2023

“Una grande stagione 2023 per tutto lo staff, con il nostro Rally Terra Sarda di forte risonanza internazionale – continua Atzei -. Un evento che ha avuto un grande impatto positivo sui piloti, sul territorio, sui partners e sulla gente. Dietro questo risultato c’è un lavoro di squadra che ha coinvolto più di quattrocento persone, che ringraziamo tutte, che ha visto Porto Cervo Racing in prima linea già diversi mesi prima della manifestazione”.

Nella stagione appena trascorsa la Scuderia ha promosso, oltre il motorsport, anche la cultura con la pubblicazione del libro “Porto Cervo Racing: la storia, la passione, i successi dal 1999 al 2021”. L’opera editoriale realizzata dal Team, di 328 pagine, con oltre 1700 fotografie, è stata realizzata con l’intento di rivivere quegli anni, quelle gare e quelle emozioni regalate dai tanti piloti e co-piloti che hanno fatto parte della Porto Cervo Racing e, ancora oggi, con orgoglio, contribuiscono alla crescita e al futuro della blasonata Scuderia.

I programmi per il 2024

Nel 2024 è confermata la promozione della Sardegna con il progetto Porto Cervo Racing e il Rally Terra Sarda. “La tradizione che incontra il motorsport”, ha concluso Mauro Atzei, “elementi distintivi di un unico grande progetto che unisce il nostro team. Lo strumento è stato il Rally Terra Sarda, un contenitore di emozioni capace di coinvolgere quindici nazioni e centoquindici equipaggi (un record per la Sardegna). Evento che ha fatto leva sul connubio tra sport, tradizione e bellezza, valorizzato con una serie di eventi che hanno avuto come tema principale il rally. Valorizzazione del territorio, turismo, i prodotti e l’enogastronomia locale, la solidarietà e la guida sicura”.

