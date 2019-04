La spiaggia di Porto Ferro a Sassari.

Una parte di spiaggia di Porto Ferro, a Sassari, sarà adibita ai nudisti. Per il momento solo le prime tre cale in prossimità della torre aragonese. Ma poi chissà. La decisione, del Consiglio comunale di Sassari, presa all’unanimità, è la prima in Sardegna che ottiene un placet così importante.

Una scelta che potrà ora avere anche delle positive ricadute in chiave turistica, viste le crescenti adesioni al movimento naturista nel mondo, e che stanno pensando di seguire anche altri comuni dell’Isola.

