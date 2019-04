Il video del furbetto della mondezza.

E’ stato filmato, dalle telecamere della videosorveglianza di un’abitazione privata, un uomo che durante la notte ha abbandonato un sacco nero di spazzatura all’ingresso della casa.

L’uomo che abbandona i rifiuti non si vede benissimo dal video ma sicuramente lui si riconosce data la condivisione delle immagini sul web. Le immagini riprese dalle telecamere mostrano i gravi danni di decoro che certi comportamenti incivili determinano.

Questa pessima immagine della città, condivisa sul web dai proprietari dell’abitazione, vuole far scattare in tutti una presa di coscienza forte, affinché ci sia un maggior rispetto per i luoghi che ci circondano.

La persona che è stata ripresa mentre abbandona i rifiuti, può essere il nostro vicino di casa, un familiare o un amico. Occorre far capire che devono cambiare abitudini.

