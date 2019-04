Escursione di mountain bike cross country a Santa Teresa Gallura

Mountain Bike Lungoni, in collaborazione con Good Mood Cycling e l’associazione culturale Contro[e]vento, organizza per sabato 27 aprile 2019 un’escursione in mountain bike di tipo cross–country nel territorio di Santa Teresa Gallura.

L’evento è aperto a tutti, purchè abbiano un minimo d’esperienza di guida nel fuoristrada. Alcuni tratti, visto il livello di difficoltà con pendenze importanti e percorsi tecnici sia in salita che in discesa, non sono adatti per riders alle prime armi.

Il giro non comprende alcuna quota d’iscrizione e non è nient’altro che un semplice e libero ritrovo tra persone appassionate della mountain bike.

I riders dovranno essere autosufficienti per il necessario previsto per l’escursione, come riserva idrica e di cibo, abbigliamento tecnico con casco obbligatorio, assistenza meccanica e tutto il resto.

Il programma prevede un percorso complessivo di circa 45 km totali, diviso in due parti, per dare la possibilità a tutti, più o meno esperti di mountain bike, di scegliere solo il primo tratto di circa 30 km, o l’intero percorso.

Il ritrovo è previsto per le ore 8 alla marina del porto di Santa Teresa per poter partire intorno alle 8:30.

