Nuovo tentativo di suicidio nel ponte.

Un ragazzo di origini sassaresi ha tentato il suicidio nel primo pomeriggio di oggi, dal ponte Rosello a Sassari, dove risiede. A salvarlo sono stati gli agenti della polizia di Sassari, intervenuti dopo la chiamata di alcuni passanti e degli agenti della polizia locale.

Gli agenti hanno cercato di ascoltare il giovane e soprattutto hanno cercato di calmarlo per evitare il gravissimo gesto. Questo episodio, fortunatamente con un lieto fine, mette in luce nuovamente il fenomeno suicidi sul ponte Rosello di Sassari. L’amministrazione comunale aveva approvato in consiglio nel 2018 le “barriere anti-suicidio”.

Proposta accompagnata da oltre 10 mila firme di cittadini sassaresi che dicono ancora oggi: “stop ai suicidi dal ponte Rosello”. Il Comune ha a disposizione un progetto già pronto per l’installazione di queste protezioni, andrebbe solo messo in pratica.

(Visited 4.869 times, 4.869 visits today)