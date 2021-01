Calcio, in Serie C l’Olbia prolunga la serie positiva contro il Novara

I bianchi pareggiano in trasferta.

Un gol e un punto per parte. Novara e Olbia ci provano, ma alla fine della contesa nessuna delle due sfidanti riesce a prevalere e l’1-1 che ne scaturisce è, probabilmente, il risultato più giusto. L’Olbia vista in campo oggi è apparsa come quella che aveva chiuso il 2020. Propositiva e matura, capace di ottenere il settimo risultato utile consecutivo in un campo difficile come quello del Novara.

Un pareggio in rimonta che dimostra la salute della squadra, anche se manca ancora la zampata dei tre punti. Il primo gol stagionale di Biancu corona un crescendo di prestazione del fantasista sassarese che lascia ben sperare per il futuro. Così come l’esordio del numero 33, il diciasettenne Secci, che si è visto premiato con la maglia da titolare per il costante lavoro portato avanti nelle ultime settimane.

La partenza dei locali è stata di quelle brucianti. Al 2′ Tornaghi deve già superarsi sul diagonale di Panico, poi è l’Olbia a guadagnare metri cercando la profondità con Udoh. Al 9′, da uno spunto dell’attaccante reggiano, Pennington va al cross e Ladinetti da posizione centrale calcia alta la volée. Segnali di partita vivida e godibile che però al 9′ vede il Novara passare avanti: la progressione di Cisco sulla destra è dirompente, il pallone basso in area raggiunge Pagani che, tutto solo, non sbaglia.

Pennigton risponde, e all’11’ calcia pregevolmente al volo dal limite, la palla esce di poco. Tra il 17′ e il 19′ è di nuovo il Novara a rendersi pericoloso, ma Zigoni prima manda alta una bella palla arrivata dalla sinistra e poi, a tu per tu con Tornaghi, calcia a lato con il mancino. Al 21′ Giandonato innesca un contropiede dalla propria area di rigore, Ragatzu rifinisce per Udoh, il cui tiro dal limite si conclude alto sulla traversa. L’ultimo quarto d’ora del primo tempo vede l’Olbia macinare gioco e minuti di possesso che lasciano intravedere l’ottimo stato di forma dei bianchi e la sensazione che ci siano modi e ragioni per rimettersi in partita.

Ci vuole quindi un guizzo dopo l’altro, a inizio ripresa, per rimettere le cose a posto. Il primo è quello di Ragatzu, che si accentra dalla sinistra e calibra dolcemente verso l’area; il secondo è di Biancu, che addomestica con astuzia il suggerimento, mette la palla giù, la porta sul destro e spara verso la porta trafiggendo Lanni: 1-1 al 51′. Il gol del pareggio galvanizza tutti: il Novara, a digiuno di vittorie dal 21 ottobre, che cerca di riportarsi subito avanti e l’Olbia che fiuta il colpaccio.

Passata la sfuriata rabbiosa dei padroni di casa che vanno vicini al gol ancora con Pagani, l’Olbia si fa apprezzare per il gradevole e ficcante palleggio che finisce per comprimere il Novara nella propria metà campo. Ragatzu è ispirato e cerca di sorprendere ancora: al 68′ si accentra e calcia sul primo palo costringendo Lanni alla deviazione in corner. Al 76′ è invece Lella, appena entrato, a mettersi in evidenza portando a spasso quattro avversari per vie trasversali e crossando dal fondo, ma la difesa azzurra riesce a disinnescare l’insidia.

Sull’ennesima tentativo di Ragatzu e su quello, ancor più pericoloso, di Ladinetti che marca il minuto 85 si spengono probabilmente le velleità di successo di un’Olbia che domenica, contro il Grosseto, ha l’occasione di chiudere nel migliore dei modi il girone di andata.

TABELLINO

Novara-Olbia 1-1 | 18ª giornata

NOVARA: Lanni, Pogliano, Migliorini, Bove (64’ Gonzales), Cagnano, Buzzegoli, Bianchi, Cisco (87’ Zunno), Pagani (87’ Mbaye), Panico (79’ Hrkac), Zigoni (64’ Lanini). A disp.: Spada, Desjardins, Natalucci, Bellich, Ivanov, Pellegrini. All.: Simone Banchieri.

OLBIA: Tornaghi, Pisano, Altare, Emerson, Secci (62’ Arboleda), Pennington (72’ Lella), Giandonato, Ladinetti, Biancu (72’ Doratiotto), Ragatzu, Udoh (72’ Cocco). A disp.: Van der Want, Pitzalis, La Rosa, Demarcus, Occhioni, Marigosu. All.: Max Canzi

ARBITRO: Paolo Bitonti (Bologna). Assistenti: Rosario Caso (Nocera Inferiore) e Fabio Catani (Fermo). Quarto Ufficiale: Claudio Panettella (Gallarate)

MARCATORI: 9’ Pagani (N), 51’ Biancu

AMMONITI: 31’ Giandonato, 40’ Emerson, 66’ Cisco (N), 83’ Lella

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Recupero: 0’ pt, 3’ st

