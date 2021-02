Si cercano governanti.

Si cercano a Olbia delle governanti ai piani per la stagione estiva. L’annuncio è stato pubblicato su Borsa Lavoro Sardegna, con il codice 1500021211000000000175353 e sarà attivo sul sito fino al 16 marzo.

I posti vacanti sono cinque per alcune strutture private site in Olbia. Si cerca, dunque, un’addetta alla gestione di ville private (conduzione di gruppi di lavoro, organizzazione dei pasti e pulizie). Le professioni comprese in questa unità assistono i clienti degli esercizi alberghieri nei loro bisogni e curano le loro richieste, li accolgono e li accompagnano al momento dell’arrivo e della partenza; governano i piani e le stanze d’albergo.Per accedere alla posizione è necessaria esperienza e la conoscenza almeno post-intermedia della lingua inglese. E’ disponibile il vitto e l’alloggio e la modalità di lavoro sarà a turni.

(Visited 148 times, 148 visits today)