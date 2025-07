Alessandro Cinus tra i professionisti al Petrosyan Mania.

Alessandro Cinus rappresenterà la Sardegna all’edizione 2024 del Petrosyan Mania, evento internazionale dedicato alle discipline del K1 e della kickboxing. La manifestazione si svolgerà a Crotone il 25 luglio, con atleti provenienti da diversi Paesi e incontri di rilievo mondiale, tra cui il campionato K1. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su Dazn.

Per l’atleta olbiese, classe 1996, si tratterà del debutto ufficiale nel circuito professionistico, dopo una carriera dilettantistica costellata di successi. Cinus ha infatti collezionato dieci vittorie per KO nel pieno contatto e due titoli italiani ETF consecutivi, ottenuti a Roma: il primo nel maggio 2024 e il secondo nel 2025.

Con la presenza a Crotone, Alessandro Cinus apre un nuovo capitolo della propria carriera, portando per la prima volta la Sardegna sul ring di uno degli eventi più prestigiosi del settore.

Il maestro Mario Rama ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dal suo allievo, sottolineando come la partecipazione al Petrosyan Mania rappresenti un passo importante per tutta la comunità sportiva sarda nel panorama nazionale e internazionale delle discipline da combattimento.

