Gli smeraldini rimangono penultimi in classifica

“Purtroppo il calcio è anche questo”. Così Mauro Giorico ha commentato la sconfitta dell’Arzachena Calcio nell’ultima partita in casa del 2018, contro un Gozzano che non ha certamente impressionato per la propria prestazione.

L’Arzachena è andata in svantaggio al 33’ con uno sfortunato autogol di Busatto, che ha deviato al limite dell’area un inguardabile cross dalla trequarti di un giocatore avversario. “Prendi un gol così, e poi è dura – afferma mister Giorico – Dobbiamo cercare di capire il momento negativo e recuperare i giocatori che mancano. La squadra è imbottita di giovani. Episodi come quello del primo gol ti portano a perdere le gare quando potevi anche vincerle con un pizzico di fortuna. Prima del gol abbiamo avuto delle occasioni, una in particolare in cui c’era un rigore solare, col giocatore pronto a battere a rete e il portiere avversario fuori causa. Purtroppo qualcosa ci sta girando storto, dobbiamo augurarci che nel 2019 certi episodi ci vadano a favore e non contro, perchè episodi di questo genere ce ne sono stati tanti in questa prima parte di stagione”.

In effetti, prima dell’episodio del gol, l’Arzachena si era affacciato più volte sulla trequarti avversaria, andando vicino al gol con Baldan, che ha chiesto il calcio di rigore, con Gatto e con Arboleda. Nella ripresa, l’Arzachena ha orchestrato un abbozzo di reazione, impegnando il portiere avversario con Ruzzittu, ma subendo il raddoppio del Gozzano al 75’ con Messias, che ha infilato in rete di testa il pallone proveniente dal calcio d’angolo. Subito dopo i cori di protesta dei tifosi, all’82’ è arrivato il gol dell’Arzachena, sempre di testa, ad opera di Danilo Ruzzittu. L’Arzachena ha chiuso la partita proteso in avanti, alla ricerca di un pareggio che non è arrivato. Si è registrata una involuzione tecnica rispetto alla gara contro la Pro Piacenza. “Trovarsi a dover recuperare una gara che era fondamentale e non dovevamo perdere, fa venire l’apprensione, che porta a sbagliare le cose più banali dando coraggio agli avversari – ammette l’allenatore biancoverde – Non è facile per una squadra che ha questa posizione in classifica e con gli infortuni che si stanno accumulando. Ma noi siamo fiduciosi sul recupero di tutti i giocatori infortunati e una volta che avremo tutti gli effettivi e anche qualcuno che arriverà dal mercato, vedremo di fare quadrato e giocare tutte le partite oltre questo livello di adesso. Dobbiamo dire grazie a questi ragazzi se siamo ancora lì in lotta e non abbiamo ammainato la bandiera. Però per arrivare all’obiettivo dobbiamo avere a disposizione tutti gli effettivi. Finiamo l’anno a Carrara, facendo la conta dei disponibili, e salutiamo in modo entusiasta questa sosta che ci consentirà di recuperare tutti. Del mercato ho parlato col Direttore Sportivo, laddove sarà possibile intervenire il DS ha già le idee chiare”

Ha partecipato alla conferenza stampa anche l’attaccante Danilo Ruzzittu, autore del gol smeraldino. “Il primo gol è un autogol. Il secondo è arrivato dopo un calcio d’angolo che non c’era – afferma l’attaccante – Siamo riusciti a trovare il gol e per pochissimo non abbiamo trovato il 2 a 2. Il pareggio ci poteva stare facendo un bilancio delle occasioni. Sono contento per il mio gol, ringrazio il mister per le possibilità che mi sta dando”. Sull’ultima partita del 2018 Ruzzittu ha le idee chiare. “Il fatto che la Carrarese sia una grande, ci stimola, e c’è la voglia di vendicare il pesante passivo di Carrara”.

Dopo la partita, sulla pagina Facebook “Arzachena Calcio – fans club”, i tifosi hanno ammesso la sconfitta, sottolineando che “è mancata la cattiveria in campo” da parte dei giocatori di casa. Le cinque ammonizioni rimediate dai giocatori del Gozzano contro nessuna dei giocatori arzachenesi testimoniano un atteggiamento più battagliero da parte degli ospiti.

(Visited 20 times, 20 visits today)