Dopo 18 anni Golfo Aranci avrà un nuovo impianto di depurazione

I lavori a Golfo Aranci.

Golfo Aranci potrà contare su un sistema di depurazione delle acque in linea con le effettive esigenze del territorio. Dopo circa diciotto anni dalla realizzazione dell’impianto di depurazione comunale che, nel tempo, ha evidenziato evidenti criticità, il 24 ottobre scorso, l’Egas, l’ente di governo dell’ambito della Sardegna, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo che, di fatto, contribuirà a superare questa condizione di crisi, dando il via ad un importante intervento di adeguamento e potenziamento di tale impianto.

L’opera sarà realizzata dal gestore del servizio, Abbanoa, che ne ha redatto la progettazione. I lavori sono finanziati dalla Regione, per un importo di 470mila euro, nell’ambito di un più vasto piano che comprende la programmazione di 35 interventi destinati alle infrastrutture del servizio idrico integrato dell’isola.

L’intervento permetterà al territorio di poter contare su un impianto realmente calibrato per la gestione dei picchi di presenze sul territorio, specialmente nel periodo estivo, e agli eventi calamitosi; situazioni che ad oggi sono state superate a fatica a causa di un impianto di depurazione sottodimensionato.

In sintesi i lavori prevedono la realizzazione di due nuovi pozzetti di intercettazione che permettono la regolazione della portata da inviare allo scarico finale; l’adeguamento dell’attuale sezione di trattamento dei fanghi e dell’attuale collettore di convogliamento in uscita; l’installazione di un impianto compatto di pretrattamento degli scarti (bottini). Inoltre saranno adeguati e sostituiti i quadri elettrici e la realizzazione di nuove linee di alimentazione, compresa l’elettropompa di rilancio dell’acqua depurata con una nuova unità di maggiore portata, dotata di quadro inverter e di un sistema intelligente di gestione della pressione per massimizzarne l’efficienza idraulica;

Inoltre si farà un’implementazione di un nuovo sistema di telecontrollo per le funzioni di monitoraggio, parametrizzazione e controllo di processo. Con l’approvazione del progetto da parte dell’Egas, il gestore potrà procedere da subito con l’affidamento dei lavori. “Con questo intervento il Comune di Golfo Aranci potrà finalmente beneficiare di un sistema fognario-depurativo più efficiente e funzionale alle reali esigenze di un intero territorio su cui impattano fortemente i flussi turistici stagionali”, ha detto il presidente dell’Egas Fabio Albieri.

