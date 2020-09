Atletica Olbia, tre ori ai campionati regionali Cadetti

Oro per Ladu, Radu e Trecco.

L’Atletica Olbia torna da Cagliari con tre altleti al primo posto nella gara valevole per il Campionato Regionale di Atletica Leggera, categoria Cadetti, tenuta l’11 settembre al campo Santoru.

Oro per Giuseppe Ladu nel lancio del disco – distanza 32,91 mt, per Teodor Radu nel lancio del giavellotto – distanza 41.96 mt, e per Gioia Trecco nella corsa su pista, 1000mt femminili – tempo 3.08.97.

Nella corsa su pista 80 mt, sesto posto per Francesco Marielli con 10.33 – vento -2.4.

Nella categoria Assoluti, corsa su pista 1500 mt femminili, secondo posto per Ginevra Mei con 5.46.58. Nei 1000 mt netto miglioramento per Elisa Sechi con 3.36.94. Nei 1500 mt assoluti maschili quarto posto per Francesco Mei con 4.14.49.

(Visited 202 times, 202 visits today)