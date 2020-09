Ultimi giorni per partecipare ai casting del film Il Muto di Gallura

I casting entro il 18 settembre.

Ultimi giorni per partecipare ai casting per il film “Il Muto di Gallura” del regista Matteo Fresi, prodotto dalla Fandango con il sostegno della Regione autonoma della Sardegna e della Fondazione Sardegna film Commission.

Si possono inviare fino al 18 settembre le candidature per la ricerca di attori (anche amatoriali) residenti in Sardegna e che sappiano parlare in Gallurese.

Le figure ricercate:

– Bambini e bambine dagli 8 ai 13 anni

– Donne e uomini 40 enni

– Donne e uomini di età compresa tra i 60 e gli 74 anni

– Ragazze dai 18 ai 25 anni

– Donna di età compresa tra i 70 e gli 80 anni

Le riprese si svolgeranno in Sardegna dal 24 ottobre al 28 novembre.

Per le candidature inviare una mail a ragalluracast@gmail.com con:

-Una foto in primo piano ed una a figura intera.

-Un piccolo video di presentazione in sardo della durata massima di un 1’30” (anche con il cellulare).

-Nel corpo della mail inserire nome, cognome, età e numero di telefono.





