Il bilancio della prima parte del campionato del presidente Sarti.

Un bilancio particolarmente difficile quello che arriva anche dalla pallavolo Hermaea. Parola di Gianni Sarti presidente della squadra. “Quest’anno abbiamo triplicato i costi delle trasferte per poterci muovere secondo le normative vigenti e abbiamo perso la palestra di Olbia dove la squadra si allenava per le partite”, esordisce il presidente. Ora, infatti, la pallavolo femminile si allena a Golfo Aranci, poiché quella di Olbia è chiusa.

“Le atlete fanno regolarmente il tampone, anche questi sono costi aggiuntivi per la squadra – aggiunge -. Abbiamo avuto anche tanta sfortuna quest’anno e questo ci ha condizionato”. Messo alle spalle l’anno più difficile per tutti, il presidente dell’Hermaea ha un sogno nel cassetto. “Chiediamo che il 2021 sia un anno migliore per la squadra – dice Sarti -, che ci consenta di riprendere la normalità e di poterci allenare, ma anche un augurio per le nostre due atlete che attualmente sono in convalescenza dal loro infortunio”.

