Raffica di furti a Olbia, vetrate in frantumi e casse svuotate

Non si placano le ondate di furti a Olbia.

Nuova ondata di furti a Olbia, dove tre attività commerciali sono state prese di mira nella stessa notte. I ladri hanno danneggiato vetrate e portato via i cassetti dei registratori di cassa, con bottini modesti ma danni ingenti da riparare.

I balordi hanno sfondato la vetrata d’ingresso di una pizzeria.

A nord della città, una pizzeria ha subito il quarto episodio. Nonostante le grate installate sul retro dopo i precedenti raid, i malviventi hanno sfondato la vetrata d’ingresso, rubando circa cento euro. Le telecamere della zona avrebbero ripreso due giovani in monopattino. In via Vignola, un bar è stato invece risparmiato dal furto grazie all’attivazione dell’allarme, scattato dopo la rottura della vetrata.

Un market è stato derubato ed era già stato preso di mira.

Colpito anche uno storico market in via Barcellona. I responsabili hanno praticato un foro nel vetro di una porta laterale e sottratto circa 200 euro dalla cassa. Il titolare sollecita maggiore illuminazione nella vicina via Cesti. Soltanto due giorni prima, un tentativo di effrazione ai danni di un salone era fallito grazie all’allarme.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui