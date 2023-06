Fino a domenica 18 giugno Olbia ospita il Mondiale Aquabike

Via al Mondiale aquabike, Regione Sardegna Grand Prix: oggi a Olbia si accendono i motori, moto d’acqua in gara fino a domenica. La gara si terrà nelle acque davanti ai moli Brin e Bosazza, per regalare al pubblico esibizioni mozzafiato. Ecco il programma completo, oggi si accendono i motori con i test in acqua, da venerdì 16 scatta la competizione.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

14:00 19:00 Test motori (in acqua)

VENERDÌ 16 GIUGNO 2023

09:00 12:00 Test motori (in acqua)

10:00 12:00

PROVE LIBERE

SKI DONNE GP1 SKI GP1 RUNABOUT GP1 FREESTYLE

13:00 19:30 Test motori (in acqua)

13:00 16:00

PROVE LIBERE – Pole Position SKI GP3 SKI GP4 RUNABOUT GP4 RUNABOUT GP4 DONNE SKI GP2 RUNABOUT GP2

16:00 18:15

Pole Position SKI DONNE GP1 SKI GP1 RUNABOUT GP1

18:15 19:15

MOTO1 SKI GP3 SKI GP4

19:15 19:30

Freestyle Pole Position

SABATO 17 GIUGNO 2023

09:00 13:00 Test motori (in acqua)

09:30 13:00

MOTO1

RUNABOUT GP4 RUNABOUT GP4 DONNE SKI GP2 RUNABOUT GP2 SKI DONNE GP1 SKI GP1 RUNABOUT GP1

PROVE LIBERE

14:30 19:30 Test motori (in acqua)

14:30 19:00

MOTO2 SKI GP3 SKI GP4 RUNABOUT GP4 RUNABOUT GP4 DONNE SKI GP2 RUNABOUT GP2 SKI DONNE GP1 SKI GP1

MOTO 1 RUNABOUT GP1 FREESTYLE

DOMENICA 18 GIUGNO 2023

09:00 12:00 Test motori (in acqua)

10:30 12:00

PROVE LIBERE

SKI DONNE GP1 SKI GP1 RUNABOUT GP1 FREESTYLE

14:00 19:30 Test motori (in acqua)

14:00 19:00

MOTO3 SKI GP3 SKI GP4 RUNABOUT GP4 RUNABOUT GP4 DONNE SKI GP2 RUNABOUT GP2 SKI DONNE GP1 SKI GP1

MOTO 2 RUNABOUT GP1 FREESTYLE

