Appuntamento questa sera in Piazza Risorgimento ad Arzachena.

Nell’ambito dell’Arzachena Summer Festival 2020 e della rassegna letteraria “Liberamente sopra le righe“, si svolgerà la presentazione del libro “Storie Rossoblu – Curiosità sul Cagliari 1920 – 1950“, alla presenza dell’autore Mario Fadda.

“È un anno importante per Arzachena dal punto di vista calcistico, anche se in pochi ne parlano – spiega l’autore del libro -. Ricorre il 90esimo anniversario dell’arrivo del calcio ad Arzachena, come racconto nel mio libro. Il comune di Arzachena era sorto da meno di dieci anni, il calcio giunse tra il 1929 ed il 1930. A portarlo fu il giovane universitario Nico Baffigo, che organizzò la prima Unione sportiva Arzachena e ne fu il primo commissario straordinario. Nello stesso anno venne approntato il campo sportivo locale ed il 12 ottobre dello stesso anno la squadra organizzò le prime amichevoli”.

Il libro approfondisce la storia della squadra più importante della Sardegna, con ampie digressioni sul calcio di tutta la Sardegna. L’autore, membro della SISS – Società Italiana di Storia dello Sport -, racconterà dei primi stemmi del club cagliaritano, che precedettero di circa un decennio lo scudo dei quattro mori, finora più noto. Verrà approfondita l’annosa questione dei colori sociali e l’esatta cronologia dell’utilizzo delle maglie, dalla bianca di Fichera, alla rossa – con pantaloncino blu del 1921-22-, alla rossoblù a strisce, passando per l’avvento delle casacche neroazzurre, fino a giungere alle celebri casacche a quarti rossoblù. Ancora, si parlerà dello stadio progettato per sostituire quello di via Pola e mai realizzato e di alcuni episodi totalmente inediti che contribuiscono a delineare la leggenda del club cagliaritano, con momenti di gioia e altri indimenticabilmente dolorosi.

Durante la presentazione si svolgerà una mostra, unica nel suo genere, con alcuni dei più pregiati cimeli provenienti dal Museo Rossoblù del collezionista Simone Gallus e appartenenti ai 100 anni della società calcistica Cagliari Calcio, maglie, palloni e scarpette degli anni ’30.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21:30 in Piazza Risorgimento ad Arzachena, ingresso libero.

