Il locale Mint Julep di Olbia.

Mint Julep è una graziosa porta verde che si trova a Olbia dove via Garibaldi si affaccia in piazza Regina Margherita. Un ingresso che catapulta direttamente agli anni 30, in un angolo di mondo che racconta di viaggi e avventure dove ognuno può ritrovare, attraverso olfatto, gusto e vista, il proprio viaggio della vita.

È un cocktail bar nato dalla passione e dall’impegno di Marco Pistone. Nato a Bologna ha vissuto, nei suoi 41 anni di vita, a Roma, Lugano, Parigi, Como, Cremona e Olbia. Ed è a Olbia, lasciata nel 2015, che ha deciso di fare ritorno, insieme alla sua compagna Monica, per portarvi la propria vita e la propria creatura, il Mint Julep che, intanto, aveva visto la luce a Cremona.

“Mentre eravamo in vacanza abbiamo adocchiato un angolino del centro e abbiamo subito iniziato ad immaginarlo con le sedie e i tavolini all’esterno – spiega Marco -. Ha preso prima forma nella nostra mente per poi divenire realtà l’8 marzo 2018, a distanza di 3 anni esatti da quando avevamo lasciato Olbia”.

“Olbia ci offre una qualità della vita più adatta alle nostre esigenze – prosegue Marco -. Da subito il locale è andato molto bene. Abbiamo la nostra clientela fissa e poi il turismo aiuta moltissimo, cosa che a Cremona non c’era, ed è una marcia in più”.

L’offerta di Mint Julep è un connubio tra cocktail e pizza gourmet, un unicum in Sardegna, dove ogni pizza ha un proprio drink abbinato che viene presentato con la propria storia, il proprio bicchiere e la propria coreografia. Offre 40 bevande personalizzate e produce ogni anno 5 nuovi cocktail tra i quali, il must del 2020, è il Testa di Rapanello, a base di gin aromatizzato al rapanello e zenzero.

Ma la storia di questo locale venuto dal nord è anche una storia imprenditoriale positiva e di occupazione. Con 20 tavoli all’interno e 30 all’esterno occupa 3 persone in inverno e 6 nella stagione estiva. A breve, inoltre, raddoppierà con un progetto parallelo ancora top secret ma che ha tutte le premesse per stupire ancora.

(Visited 77 times, 77 visits today)