Calcio, Degortes è il nuovo allenatore del San Teodoro

La conferma ufficiale nella notte.

Gianpaolo Degortes è il nuovo allenatore dell’U.S. San Teodoro, ad annunciarlo la stessa società con un breve comunicato. Dopo i sondaggi con altri allenatori, la nuova dirigenza guidata dall’imprenditrice Boe ha raggiunto l’accordo con l’ex tecnico del Berchidda, che aveva interrotto la collaborazione con la sua ex squadra nel mese di febbraio.

Rimane poco tempo al San Teodoro per allestire una squadra all’altezza della situazione. Probabilmente verranno inseriti in prima squadra diversi giovani del vivaio, ma Degortes ha già fatto un ottimo lavoro in passato coi giocatori del settore giovanile del Berchidda.

