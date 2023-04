Calcio, importante vittoria per l’Olbia contro l’Alessandria

L’Olbia Calcio vince 4 a 0 contro l’Alessandria.

Una importantissima vittoria nella volata per la salvezza, quella dell’Olbia Calcio contro l’Alessandria per 4 a 0 nella trentacinquesima giornata, arrivata con le doppiette dei giocatori più esperti dei bianchi, Dossena e Ragatzu.

I bianchi conducono la gara fin dalle prime battute. Dopo 10′, un’occasione per parte: al 2′ Bellodi conclude a coronamento di uno schema da punizione laterale, Liverani si salva in tuffo. Al 9′, invece, ci prova Sylla da distanza siderale: la palla scheggia la base del palo. Al 18′ Arboleda serve Ragatzu, che mette al centro dove Corti non arriva per pochi millimetri. Dall’altra parte Biancu va la rimette al centro: stavolta Corti ci arriva di testa e colpisce la traversa, ma in posizione irregolare. Al 40′ Emerson calcia forte una punizione laterale che infiamma i guantoni di Liverani.

Secondo tempo.

Stessa inerzia nel secondo tempo. L’Olbia padrona del campo, l’Alessandria in balia dei guardiani del faro cerca di opporsi come può. È sulla destra che si confezionano i maggiori pericoli. Al 48′ Ragatzu va via e mette sul secondo palo dove Sperotto è ben appostato ma impatta debolmente di testa. Al 52′ Arboleda in area per Brignani, botta di prima intenzione che si spegne sui cartelloni pubblicitari. Sono le prove generali per un gol che il Nespoli sente nell’aria. Al 62′ Ragatzu calcia alto dal limite, ma al 68′ è chirurgico nel confezionare un cross al bacio in area di rigore dove Dessena, di corsa svetta e impatta la sfera che sblocca il risultato. L’Olbia continua a spingere e al 75′ arriva il raddoppio: Emerson traccia dalla bandierina, Dessena colpisce al volo e gonfia ancora la rete 2-0, doppietta personale e quarto centro stagionale con la maglia bianca in 9 partite.

L’Olbia è straripante e dopo averci provato con La Rosa al 76′, al 90′ sferra il terzo fendente con Ragatzu che da posizione centrale, dopo una finta, batte Liverani. Non ancora perché al 92′ Liverani sgambetta in area La Rosa: rigore. Dal dischetto va ancora Ragatzu che manda palla da una parte e portiere dall’altra. Doppietta che porta a 16 il bottino stagionale e a 76 le reti “bianche” in campionato. Già primatista assoluto per reti nei professionisti, con questi due gol Ragatzu scavalca nella classifica all time Benvenuto Misani e Gianmario Rassu.

TABELLINO

Olbia-Alessandria 4-0 | 35ª giornata

OLBIA: Sposito, Brignani, Bellodi, Emerson (85’ Secci), Arboleda, Zanchetta (54’ La Rosa), Dessena, Sperotto (54’ Fabbri), Biancu (85’ Incerti), Ragatzu, Corti (78’ Babbi). A disposizione: Van der Want, Gabrieli, Occhioni, Boganini, Nanni, Sueva. Allenatore: Roberto Occhiuzzi

ALESSANDRIA: Liverani, Baldi (73’ Gazoul), Sabbione, Sini, Nunzella, Renault G. (54’ Galeandro), Rota, Nichetti, Perseu, Martignago (80’ Pagani), Sylla (73’ Lamesta). A disposizione: Marietta, Rossi, Renault C., Checchi, Mionic, Lombardi, Bellucci. Allenatore: Maurizio Lauro

ARBITRO: Antonino Costanza (Agrigento). Assistenti: Marco Cerilli (Latina) e Marco Croce (Nocera Inferiore). Quarto Ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino)

MARCATORI: 68’ e 75’ Dessena, 90’ e 92′ rig. Ragatzu

AMMONITI: 12’ Sperotto, 28’ Perseu (A), 37’ Zanchetta, 77’ Arboleda

NOTE: Spettatori: 762. Recupero: 2’ pt. Angoli: 4-3.

