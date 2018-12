Calcio, Lega Pro. Ultima dell’anno e prima di ritorno per Olbia e Arzachena

Le due galluresi della Lega Pro cercano punti per chiudere positivamente il 2018

Carrarese – Arzachena Calcio L’Arzachena Calcio affronterà domani pomeriggio la Carrarese in Toscana. La formazione di Carrara è quarta in classifica con 31 punti e viene da tre sconfitte consecutive, due in casa con Virtus Entella e Siena, una in trasferta a Cuneo. Gli smeraldini vogliono riscattare la sconfitta subita in settimana contro il Gozzano. “La Carrarese è una big, ma noi siamo arrabbiati e proveremo a portare a casa punti”, ha commentato mister Giorico. “Il fatto che la Carrarese sia una grande, ci stimola, e c’è la voglia di vendicare il pesante passivo dell’andata”, aveva affermato in settimana l’attaccante Danilo Ruzzittu. Tra i convocati anche il portiere Marco Ruzittu, in panchina contro il Gozzano per infortunio.

Arbitrerà il signor Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dal signor Di Monte di Chieti e dal signor Ciancaglini di Vasto.

Olbia Calcio – Albissola L’Olbia, dopo la brillante prova di Vercelli, chiuderà il 2018 davanti al proprio pubblico e vuole fare bella figura facendo altri punti utili per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, inimagginabile alla vigilia della stagione in corso. “Vogliamo arrivare alla pausa con più punti possibili”, ha affermato il tecnico Carboni. A Vercelli i bianchi hanno interrotto una mini serie negativa di tre sconfitte consecutive, con una prova convincente. La partita di oggi è una occasione irripetibile per dare una svolta al campionato. L’Albissola viene dalla sconfitta casalinga subita con l’Alessandria ed è quindicesima in classifica, quindi in zona salvezza, con sedici punti, uno appena in più degli olbiesi. Un avversario da battere assolutamente.

Arbitrerà la partita il signor Giordano della sezione di Novara, coadiuvato dalla signora Vettorel di Latina e dal signor Gregorio di Bari.

