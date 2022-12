Calcio, l’Olbia al bivio contro la Lucchese

L’Olbia Calcio contro la Lucchcese nell’ultima partita del girone di andata.

È una partita crocevia quella che vedrà oggi pomeriggio l’Olbia opporsi alla Lucchese. Ultima partita del girone di andata, e partita che potrebbe segnare la definitiva svolta per i bianchi, reduci da tre pareggi consecutivi, l’ultimo, di prestigio, in trasferta contro la capolista Reggiana.

Un’occasione, la partita contro i toscani, attualmente collocati al decimo posto, da giocare con estrema cura: “Contro la Lucchese servirà triplicare l’attenzione in campo se vogliamo fare risultato” – spiega l’allenatore degli olbiesi Roberto Occhiuzzi -. “Se pensiamo che basti un pareggio con la capolista per stare tranquilli, allora non abbiamo capito niente. I ragazzi sanno che su questo non devono tradire“.

L’Olbia ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato in questa prima parte di campionato: “È vero – spiega Occhiuzzi – , se guardiamo a quanto abbiamo fatto negli ultimi due mesi, ci mancano dei punti in classifica. Ma rimarcarlo sarebbe come piangersi addosso e guardarsi indietro. Noi invece abbiamo il dovere di guardare avanti perché confermando le prestazioni arriveranno i risultati e i ragazzi raccoglieranno quello che meritano”.

Dell’avversario, guidato dall’esperto Maraia e in gran forma con una classifica di tutto riguardo a testimoniare il buon cammino fatto finora, il tecnico traccia un identikit breve ma incisivo: “La Lucchese è la classica squadra di Serie C, con una mentalità calata perfettamente nella categoria e impreziosita da buone individualità e da buoni valori tecnici. È una squadra che riesce a essere pratica ed efficace. Per questo – insiste il tecnico -, ai ragazzi ho detto che non dobbiamo pensare minimamente a quello che abbiamo fatto a Reggio. Servirà fare di più”.

Contro i rossoneri toscani saranno sei gli assenti. A Palesi, che prosegue il lavoro di recupero, e Boganini, allenatosi a parte, si sono aggiunti gli squalificati Travaglini e Incerti, oltre agli infortunati Gelmi e Mordini, per i quali saranno necessari ulteriori esami strumentali per definire l’entità dei rispettivi infortuni, e Minala, fermatosi per un fastidio muscolare. Una formazione da inventare, dunque: “Sulle corsie laterali giocheranno due tra Sueva, Secci, Renault e Gabrieli – spiega il tecnico -, mentre in mezzo al campo l’importante sarà che le mezzali in campo garantiscano dinamismo e pressione alta. Konig, Zanchetta e Occhioni si stanno allenando molto bene, ognuno di loro ha caratteristiche peculiari. In attacco? Stanno tutti bene, mi prendo ancora qualche ora per riflettere“.

Di seguito l’elenco dei 21 giocatori convocati:

PORTIERI

Daniele Di Giorgio, Maarten Van Der Want

DIFENSORI

Gabriele Bellodi, Fabrizio Brignani, Emerson Ramos Borges, Filippo Fabbri, Niccolò Gabrieli, Christophe Renault, Christian Travaglini

CENTROCAMPISTI

Roberto Biancu, Giacomo Finocchi, Lukas KÖnig, Luca La Rosa, Fabio Occhioni, Andrea Sanna, Federico Zanchetta

ATTACCANTI

Lorenzo Babbi, Gianluca Contini, Nicola Nanni, Daniele Ragatzu, Gianluigi Sueva

