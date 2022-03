Calcio, mister Marini e Le Rose parlano dell’ultima vittoria del Porto Rotondo

Grande soddisfazione tra i biancazzurri.

Dopo il blackout contro il Sant’Elena, il Porto Rotondo è tornato a vincere contro la Ferrini, una delle più forti del campionato di Eccellenza. Simone Marini, allenatore dei biancazzurri, ha analizzato la partita vinta lo scorso fine settimana.

“Abbiamo fatto una bella partita contro un’ottima squadra, e abbiamo vinto con volontà, con pazienza, attenzione grande abnegazione da parte di tutti, lottando su ogni pallone. C’è da dire che a un certo punto siamo rimasti in 11 contro 10, ma si tratta di una squadra forte, con tanti giocatori di esperienza, e non era facile. Abbiamo sofferto più del dovuto perché abbiamo sprecato diverse occasioni per chiuderla, ma sono contento, va benissimo così. Per noi è oro, anche perchè abbiamo mantenuto le distanze dalle squadre che sono sotto di noi e hanno vinto, cosa importante perchè adesso andremo a giocare diverse partite con squadre di alta classifica. Sono contento ed è un premio anche per i ragazzi, per come lavorano, per il cuore che ci stanno mettendo. All’andata è mancato solo questo, perchè il lavoro e la serietà non sono mai mancati, e la mancanza di risultati mortifica e demoralizza. Con questo risultato abbiamo già cancellato la brutta sconfitta col Sant’Elena, probabilmente dovuta al dispendio nervoso delle diverse vittorie consecutive delle settimane precedenti. È una caratteristica di questo gruppo imparare dalle sconfitte e dagli errori peggiori e reagire. Forse la sconfitta col Sant’Elena ci ha anche toccati nell’orgoglio. Adesso testa al Taloro, perchè dobbiamo fare ancora molti punti per salvarci”.

Francesco Le Rose, esterno di centrocampo degli olbiesi, concorda con mister Marini. “Loro senza dubbio sono una bella squadra e sono partiti forte. Ma la differenza l’ha fatta il gruppo, perchè abbiamo sofferto tutti, aiutandoci l’uno con l’altro, non c’è stato nessuno che si sia tirato indietro, e secondo me è stato questo il motivo per cui abbiamo vinto la partita. Son state determinanti le indicazioni del mister in settimana, ma noi stessi volevamo riscattare la sconfitta con il Sant’Elena. Ci siamo allenati con serietà tutta la settimana e abbiamo cercato di dare il massimo”.