Furbetti del cartellino a La Maddalena, arrivano due condanne

Condannati a La Maddalena.

Il giudice del tribunale di Tempio Pausania, nei giorni scorsi, ha condannato per truffa aggravata due uscieri del Comune di La Maddalena. Entrambi erano accusati di far timbrare ad altri il cartellino in orari in cui non si trovavano a lavoro. In quegli orari, infatti, si allontanavano dall’ufficio per sbrigare le proprie faccende personali.

Per questo motivo M. L. e L. V. dovranno scontare un anno e 6 mesi di reclusione più il pagamento di 1.500 euro di multa. A ciò si aggiunge la confisca delle somme percepite indebitamente dal Comune, che saranno devolute all’erario. A nulla sono valse le ragioni degli avvocati della difesa, che ne avevano chiesto l’assoluzione.