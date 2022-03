Calcio, il Porto Rotondo vince contro la Ferrini Cagliari

Tre punti meritati per i biancazzurri.

Meritata vittoria per 1 a 0 per il Porto Rotondo contro la Ferrini Cagliari, squadra di alta classifica che a Olbia non ha raccolto punti per via della rete di Mulas al 40′.

La squadra di Marini ha giocato bene, fin dai primi minuti, dimostrando di aver ripreso la marcia dopo la sconfitta di domenica scorsa, concedendo un solo tiro in porta agli ospiti e legittimando il vantaggio con numerose occasioni. Al 5′ Ruzzittu mette un pallone teso in area dalla destra trovando Mulas, che tutto solo non riesce a inquadrare lo specchio della porta. All’11 il portiere ospite Serra si supera sull’incornata di Mulas, deviando il pallone in angolo. Al 40′ lancio di Pala, Mulas controlla di testa, entra in area e gonfia la rete degli ospiti. Ancora una occasione al 45′ per i biancazzurri con Saggia, che mette al lato di poco.

Stessa inerzia nel secondo tempo, con Serra che nega la gioia del gol a Ruzzittu al 70′, e a Bruno al 73′. La partita è terminata col Porto Rotondo in controllo nonostante l’unico gol di vantaggio. Tre punti che aiutano gli olbiesi a tenere distanti le dirette concorrenti per la salvezza, che hanno avuto risultati positivi nelle rispettive partite.

PORTO ROTONDO: Melis, Bassu, Frisciata, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Le Rose, Bruno, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Spano, Vitiello, Murgia, Delogu, Degortes, Cianfrocca, Mourot, Del Duca. Allenatore: Marini.

FERRINI CAGLIARI: Serra, Ruggeri, Simoni, Boi, Usai, Aresu, Argiolas, Bonu, Podda, D’Agostino, Argiolas. In panchina: Galasso, Piselli, Sigismondo, Apice, Murgia, Atzei, Cuccu, Pinna, Camba. Allenatore: Pinna.

RETE: 40′ Mulas (P)

Ammonizioni: Boi (F), Usai (F), Aresu (F), Cuccu (F), Pinna (F), Pinna (F All.) Frisciata, Varrucciu, Ruzzittu, Marini (P, All.)

Espulsione: Aresu (F), Marini (P, All.)