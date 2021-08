Girone Nord, Girone Centro e Girone Sud, con ripescaggi.

Il campionato di Promozione nella stagione alle porte avrà una nuova veste, non sarà più composto da due gironi di 18 squadre, ma da 3 gironi di 14 squadre.

I gironi verranno completati con squadre ripescate, anche se non si conosce ancora la formula attraverso cui verranno selezionate le squadre ripescate, come non è stato stabilito ancora definitivamente quale sarà la formula di promozioni e retrocessioni – dovrebbero essere decise con playoff e playout -.

Novità anche per la Coppa Italia di Promozione, che non verrà disputata in quanto sospesa.

Le società hanno appreso della novità con molto entusiasmo, dato che la formula permetterà lo svolgimento del campionato in tempi minori, e una più agile organizzazione logistica.

