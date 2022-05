Calcio, l’Olbia esce a testa alta dai playoff di Serie C

I bianchi resteranno in C.

Una sfortunata Olbia non riesce a superare il secondo turno dei playoff di Serie C contro la Virtus Entella. Il pareggio per 1 a 1, infatti, premia i padroni di casa, che passano il turno e possono ancora sperare nella promozione in Serie B.

Parte forte l’Olbia che all’8′ va vicino al gol con l’acrobazia di Ragatzu, deviata in corner da Coppolaro. L’Entella al 15′ ribatte con Magrassi che si presenta solo davanti al portiere ma calcia a lato. Il primo tempo termina senza ulteriori occasioni da rete.

La ripresa inizia con l’Entella in avanti. La squadra di Chiavari trova il gol con Karic che di destro fulmina Ciocci per l’1-0. L’Olbia non si scompone e sfiora la rete con una punizione di Ragatzu che mette i brividi a Borra ma si spegne sul fondo. E’ il preludio al pareggio, che arriva al 71′ con Mancini, che ribatte in rete il pallone miracolosamente respinto da Borra sul tiro di Ragatzu. Negli ultimi dieci minuti l’Olbia tiene viva la partita ma non trova il gol necessario per passare il turno.

ENTELLA: Borra D., Barlocco L. (dal 40′ st Pavic M.), Chiosa M., Coppolaro M., Karic N. (dal 14′ st Di Cosmo L.), Kosovar S., Magrassi A., Merkaj S. (dal 15′ st Capello A.), Paolucci A. (dal 40′ st Pellizzer M.), Rada A. (dal 34′ st Palmieri R.), Schenetti A.. A disposizione: Siaulys O., Capello A., Cleur G., Dessena D., Di Cosmo L., Lescano F., Meazzi L., Morosini L., Palmieri R., Pavic M., Pellizzer M., Silvestre M.

OLBIA: Ciocci G., Arboleda C. (dal 35′ st Renault C.), Biancu R. (dal 36′ st Chierico L.), Boccia S. (dal 29′ st Pinna S.), Brignani F., Emerson (dal 19′ st Mancini S.), Ladinetti R., La Rosa L. (dal 19′ st Lella N.), Ragatzu D., Travaglini C., Udoh P.. A disposizione: van der Want M., Belloni L., Chierico L., Finocchi G., Giandonato M., Lella N., Mancini S., Occhioni F., Pinna S., Pisano F., Renault C., Saira N.

Reti: al 1′ st Karic. (Entella) al 26′ st Mancini S. (Olbia).

Ammonizioni: al 40′ pt Karic N. (Entella) al 13′ pt Emerson (Olbia), al 30′ pt Udoh P. (Olbia)