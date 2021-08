Calcio, il Porto Rotondo si rinforza con Varrucciu dalla Nuorese

L’esperto difensore aggiunge esperienza al reparto.

Il difensore centrale Simone Varrucciu, 29 anni a settembre, è un nuovo giocatore del Porto Rotondo.

Il calciatore, ex Nuorese, ha esordito in Serie C con l’Olbia, a soli 17 anni, nella stagione 2009-2010. Successivamente, altre 5 stagioni coi bianchi, 3 in Eccellenza con la vittoria del campionato nella terza stagione, e 2 in Serie D. Nella stagione 2015-2016 il calciatore è approdato al San Teodoro, dove ha militato un anno e mezzo, vincendo il campionato di Eccellenza e giocando metà della successiva stagione in Serie D. A dicembre 2016 il giocatore è approdato al Budoni, in Eccellenza, vincendo i play off, e giocando nella stessa squadra le successive 3 stagioni in Serie D. Infine, campionato 2020-2021 tra le fila della Nuorese, e adesso il ritorno a Olbia, questa volta sponda biancazzurra.

“Sono di Olbia e ho deciso di tornare a casa.Mi trovo benissimo – afferma il giocatore parlando della sua nuova squadra -. L’ambiente è ottimo, conosco tutti i ragazzi che giocano qui, quindi è stato facile inserirmi nel gruppo”.





(Visited 22 times, 22 visits today)