L’incidente all’esterno di un resort a Cannigione.

È rimasto schiacciato tra due furgoncini nel piazzale del resort Cala di Falco a Cannigione. Se l’è vista brutta, questa mattina, poco prima delle 11 un ragazzo, che si trovava all’esterno della struttura ricettiva. Un furgoncino gli è andato addosso facendo retromarcia, rischiando di farlo restare schiacciato con un altro mezzo che era lì parcheggiato.

Le urla hanno richiamato il conducente, che è riuscito a fermarsi giusto in tempo. All’apparenza non sembrava aver riportato dei traumi. Sul posto è arrivato, comunque, l’elicottero del 118, che ha trasportato il giovane all’ospedale di Sassari per accertamenti alla colonna vertebrale.

