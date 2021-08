Tornano gli incivili a Sa Marinedda.

Tornano gli incivili nel quartiere di Sa Marinedda, dopo la pulizia effettuata nei giorni scorsi. A darne notizia il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il quale ha denunciato un episodio avvenuto alcuni giorni fa nel parcheggio di Poltu Cuadu.

La denuncia del sindaco Nizzi.

Alcuni soggetti, infatti, sono entrati con un camioncino in un parcheggio e hanno scaricato i rifiuti. “In questi giorni abbiamo potuto vedere che alcune persone continuano a sporcare dopo tutto il grande lavoro di pulizia che abbiamo fatto – ha detto -. Io sono entusiasta del fatto che una pulizia così approfondita sia stata portata a termine con grande dedizione di chi ha lavorato ma anche per la sensibilità dei concittadini. Purtroppo davanti al centro commerciale Olbia Mare anche stanotte c’è stato un altro scarico di rifiuti con un camioncino”. Il primo cittadino ha, poi, annunciato l’installazione di sbarra verticale per impedire che entrino i camioncini a scaricare i rifiuti.

“Entreranno solo le auto. – ha dichiarato -. Chiedo ai cittadini di collaborare e se vi capita fate le foto e segnalatele sul sito, alla polizia locale o portatele dentro una busta in segreteria, perché non si può continuare a vedere lo sforzo grande di questa città per tenere pulito il proprio ambiente e poi alcuni delinquenti comuni che vanno in giro a imbrattare tutto quello che avevamo messo apposto”.

