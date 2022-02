Calcio, il Porto Rotondo stravince ed esce dalla zona playout

Grande vittoria degli olbiesi contro la Villacidrese.

Grande vittoria per 4 a 0 del Porto Rotondo in casa contro la Villacidrese di Mannu. La squadra di Marini ha trovato il primo gol già al 17′ con Ruzzittu. L’azione nasce da un calcio di punizione di Pala, che serve Piemonte,. Il fantasista dribbla un avversario e a sua volta serve Ruzzittu, che di testa insacca per il vantaggio biancazzurro. Al 31′ Piemonte serve Saggia, il pallone filtrante del centrocampista è un invito a nozze per Ruzzittu, che entra in area e con una fucilata castiga Pisano per la seconda volta. La Villacidrese cerca di reagire e va vicina al gol, ma gli olbiesi resistono grazie a Melis, che riesce a neutralizzare l’attacco ospite, e il risultato rimane invariato per i minuti restanti della prima frazione.

Il secondo tempo inizia con la rete che chiude definitivamente l’incontro, all’8′, ancora con Ruzzittu, su rigore procurato da Mulas. Al 29′ Piemonte trova il varco giusto, e dopo essere entrato in area tira verso la porta. Il suo tiro viene deviato, ma Mulas si trova al posto giusto nel momento giusto, e spinge il pallone in rete per il definitivo 4 a 0. Un risultato tondo, che premia la squadra per il lavoro svolto in settimana e permette al Porto Rotondo di uscire dalla zona playout.

PORTO ROTONDO: Melis, Bassu, Frisciata, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Le Rose, Piemonte, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Seddaiu, Pinna, Bruno, Spano, Delogu, Cianfrocca, Vitiello. Allenatore: Marini.

VILLACIDRESE: Pisano, Zedda, Lussu, Corda, Demontis, Bruno, Cordeddu, Angheleddu, Figos, Paulis, Sariang. In panchina: Ardau, Medda, Labriola, Lilliu, Minerba, Muscas, Porru, Cirronis, Piras. Allenatore: Mannu.

RETI: 17′ Ruzzittu, 31′ Ruzzittu, 8’2t (R) Ruzzittu, 29’2t Mulas.

AMMONIZIONI: Varrucciu (P), Sariang (V).