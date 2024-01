Calcio, il Cagliari ricorda Gigi Riva ma perde contro il Torino

Il Cagliari contro il Torino.

E’ una serata densa di emozioni quella che vede il Cagliari affrontare il Torino nella prima partita dopo la morte di Gigi Riva e conclude 4 giorni che hanno destabilizzato l’ambiente cagliaritano, con l’improvvisa scomparsa dell’eroe dello scudetto rossoblu. I rossoblu perdono 1 a 2, non riuscendo a dedicare una vittoria a Riva.

Il Cagliari si riscalda con una maglia che evoca la maglia della stagione ’69/’70, e gioca senza sponsor, col numero 11, quello che fu di Riva, sul petto. Emozionante il minuto di raccoglimento per Gigi Riva prima del fischio iniziale,

Primo tempo.

Lunga fase di studio delle due squadre, si arriva velocemente all’11 minuto. La curva nord srotola due mega striscioni con una citazione di Riva: “Oggi so che invece era un destino. So che sto andando a casa mia”, si ferma il gioco: è un inchino dell’intero stadio alla leggenda Gigi Riva, il n.11 del Cagliari annunciato dallo speaker nella formazione iniziale.

In precedenza, al 9′, entra Prati per sostituire Sulemana. Intorno al quarto d’ora il pressing alto del Torino mette in difficoltà i rossoblù, che ripiegano in fase difensiva senza mostrare particolare affanno. Al 22′ passa il Torino, grande azione di Bellanova sulla destra, Zapata anticipa Zappa al centro e il pallone va in rete. Il Cagliari abbozza una reazione al 25′, ma il Torino sbroglia la situazione. Un minuto dopo pericolosa incursione di Jankto in area, ma sbaglia il cross. Subito dopo il tiro di Dossena , fermato dalla difesa del Torino, che spazza. Al 28′ Scuffet blinda la porta del Cagliari, negando il 2 a 0 al Toro.

Al 33′ Jankto di testa indirizza il pallone verso la porta, ma il pallone è troppo lento e va fuori. Due minuti dopo ancora Jankto, solo davanti a Milinkovic Savic, fallisce l’appuntamento col gol. “Vinci per Gigi” urla la curva del Cagliari. Al 39′ Scuffet in uscita blocca Zapata ed evita ancora una volta il raddoppio del Torino. Al 41′ Scuffet con una doppia parata salva ancora il Cagliari, impedendo l’autorete di Wieteska. Poi Petagna lancia Jankto, che raggiunge il pallone e tira, trovando la risposta del portiere granata. E’ 46′, il Cagliari recimina per un presunto rigore per fallo di mano non concesso dall’arbitro. Al 47′ Ricci si libera di Wieteska e segna lo 0 a 2 del Torino.

Il secondo tempo.

All’inizio del secondo tempo Ranieri manda in campo Pavoletti e Viola al posto di Hatzidiakos e Jankto. Ma è subito il Torino a rendersi pericoloso con una incursione di Vlasic. Il Cagliari spinge. Zappa di testa su calcio d’angolo manda di poco alto. Giocata illuminante di Makoumbou sulla trequarti difensiva, Azzi raggiunge il pallone quasi sul fondo e mette al centro, ma Petagna e Pavoletti sono in ritardo. Al 57′ Viola crossa dalla trequarti, Pavoletti colpisce di testa, ma il portiere del Torino para senza difficoltà. Tre minuti dopo Viola tira in porta e guadagna un angolo. Siamo già al 62′, Nandez ruba il pallone, lancia Petagna, che solo in area, da posizione defilata, indirizza il pallone verso la porta trovando l’opposizione del portiere ospite.

Al 66′ è il Torino a impegnare scuffet nell’ennesima parata. Sul cavolgimento di fronte Prati tira dalla distanza, ma il portiere del Torino non si fa sorprendere. Un minuto dopo dossena di testa, su calcio d’angolo, impegna Milinkovic Savic. Sul terzo angolo consecutivo Pavoletti non impatta bene col pallone e scupa un’ottima occasione. Entrano Lapadula e Augello per Nandez e Azzi. E’ il 76′, Viola riceve sul limite sinistro dell’area, tiro a girare sul palo lontano, ed è l’1 a 2 del Cagliari. Lapadula si avventa sul pallone in area torinese, ma il tiro va fuori di poco. Il portiere del Torino viene ammonito per perdita di tempo.

Il Cagliari ci crede, Viola su punizione non impensierisce il portiere del Torino, nulla di fatto. Pavoletti ruba il pallone e lo mette al centro: angolo. Il Torino soffre. Pavoletti tira in porta, Milinkovic para. Ancora Pavoletti, al volo, ma è fuori. Sono 5 i minuti di recupero, al primo passa il Torino con Pellegri, appena entrato, ma è fuorigioco. Lapadla al 96′ tira in porta da due passi, respinto in angolo. Sull’angolo Lapadula tira a colpo sicuro, ma la difesa respinge. Il Cagliari sta schiacciando l Torino, ma l’arbitro fischia la fine.

