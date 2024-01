L’abbraccio dei sardi a Gigi Riva, Cagliari invasa da tifosi in lacrime – VIDEO

La Sardegna rende omaggio alla leggenda Gigi Riva.

Tutti i tifosi del Cagliari tramandano il racconto delle gesta eroiche di un grande campione, arrivato in Sardegna da ragazzino col timore di trovarsi in una terra abitata solo da pastori e pecore, cresciuto nell’isola e diventato più sardo dei sardi, facendo grande la Sardegna col primo e unico scudetto, finora, del Cagliari Calcio.

Più che un mito, una leggenda, perchè le gesta eroiche del campione sono storia. Documentate da video, foto, giornali di quegli anni. Dalla stagione 1969/70 sono passati 54 anni, che sembrano secoli.

In tutto il mondo viene celebrato il grande campione, ancora inarrivabile goleador della Nazionale con 35 reti e del Cagliari con 205. I fortunati che l’hanno conosciuto celebrano l’uomo, estremamente riservato ma sempre disponibile per tutti. Le sue passeggiate nel centro di Cagliari sono state occasione per chiunque lo fermasse, di intrattenersi con lui per un saluto, una foto, una chiacchierata sul calcio o altri ambiti della vita, trovando sempre, senza esclusioni, la sua piena disponibilità.

Anche gli ex compagni di squadra e della Nazionale celebrano l’uomo, oltre che il campione, riservato, ma sempre presente e capace di avere la parola giusta per confortare, sostenere, spronare chi fosse in difficoltà.

La folla di oggi a Cagliari, col suo abbraccio, restituisce a Gigi Riva un po’ di quell’affetto che lui ha riservato alla sua gente. Un campione irripetibile, una persona unica, una leggenda per sempre.

L’ingresso della salma nella chiesa di Bonaria.

