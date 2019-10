Calcio, Promozione girone B: i risultati delle squadre della Gallura

Il Luogosanto travolge il San Teodoro nel derby, vittoria nel derby con l’Oschirese anche per l’Ilvamaddalena, incubo Calangianus e San Teodoro

LUOGOSANTO 8 – 0 SAN TEODORO

“Da oggi si cambia registro e si fa sul serio, nuovo allenatore, nuovi giocatori, e nuovo spirito di gruppo, per cercare di costruire qualcosa di concreto, perché in fondo la squadra è un po’ di tutti noi” aveva annunciato il San Teodoro alla vigilia della partita, che però si è rivelata un incubo. Il Luogosanto, dopo la straordinaria vittoria per 6 a 2 a Siniscola della scorsa settimana, si conferma una macchina da gol inarrestabile. Oggi le reti sono state firmate da Giovanni Sechi, Antonio Mossa – tripletta -, Marco Degortes, Antonio Secchi e Alessio Bruno – doppietta-. Il Luogosanto balza al terzo posto in classifica, a un solo punto dalle capoliste Thiesi e Ilvamaddalena. Il San Teodoro, con 28 gol subiti in 4 partite è sempre più ultimo, insieme al Calangianus, con la zona salvezza a soli 4 punti di distanza.

ILVAMADDALENA 3 – 0 OSCHIRESE

Altra grande prestazione della neo capolista Ilvamaddalena, che va in gol al 2′ con Gena Vuanello, al 14′ con Julian Scigliano, e infine al 57′ ancora con Gena Vuanello. I maddalenini hanno sfiorato altri gol, colpendo anche un palo con Valenti.

USINESE 3 – O CALANGIANUS

L’Usinese vince tre a zero coi gol di D.Saba, F.Nuvoli e A.Kamara, lasciando il Calangianus a zero punti in classifica, in ultima posizione in compagnia del San Teodoro.

