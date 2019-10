Calcio, Serie D: il Budoni pareggia in casa, l’Arzachena in trasferta

ANAGNI 2 – 2 ARZACHENA ACADEMY

La gara si è aperta al 3′ con il vantaggio ospite di Ruzzittu dopo una disattenzione difensiva dell’Anagni. Il pareggio è arrivato al 20′ con Flamini bravo a risolvere una mischia in area. L’Arzachena ha trovato la forza di tornare in vantaggio con Pozzebon su rigore, concesso per un fallo di Ancinelli. Sul finire del primo tempo occasione per Cardinali, anticipato in extremis dalla difesa smeraldina. L’anagnni ha sfiorato il pareggio con Pastore e Binaco, trovando il pari all’87’ con Tataranno su rigore.

Anagni: Giuliani, Ancinelli, Cipriani, Pastore, Casavecchia,

Russo, Tataranno, Bianco, Cardinali,Flamini, Sosa. A diaposizione:

Capogna, Pappalardo, Capodanno, Dolce, D’Amicis, Di Franco, Pagliarini,

Capuano,Neccia. Allenatore Davide Mancone.

Arzachena: Ruzittu, Gentile T., Gentile P., Bragagnolo, Sirigu, Steri,

Santinon, Olivera, Petronelli, Pozzebon, Ruzzittu. A disposizione:

Cotardo, Patta, Marinari, Peana,Ponza, Rossi, Islamaj, Carboni.

Allenatore Mauro Giorico.

BUDONI 2 – 2 TURRIS CALCIO

La gara inizia con un’occasione per la Turris, con Longo, che al 2′ spreca. Risponde poco dopo il Budoni col colpo di testa Manno, che trova il salvataggio in extremis di Riccio. Al 19′ occasione per il Budoni, Villa penetra in area ma il portiere della Turris è reattivo, e si ripete poco dopo su tiro di Manno. E’ il preludio al gol che arriva al 21′ con la complicità di Lonoce, che su azione d’angolo il giovane estremo difensore respinge su Murgia con la palla che termina in rete. Al 29′ arriva il due a zero con Papini, che incorna il pallone battendo Lonoce. Al 32′ Longo riapre la contesa con un preciso colpo di testa su assist di Alma. Idrissi salva il risultato, neutralizzando un paio di buone occasioni della Turris, che trova il gol con Da Dalt, annullato per fuorigioco.

Nella ripresa la Turris sembra voler cercare la reazione e nel giro di due minuti gli ospiti creano tre buone opportunità per il pari. Ci provano Sowe e due volte Celiento, il primo troppo impreciso mentre il secondo trova un reattivo Idrissi. Al 77′ arriva il pareggio della Turris col calcio di rigore conquistato e trasformato da Alma. La Turris ci crede e vorrebbe mantenere il primo posto in classifica, nel finale Varchetta impegna Idrissi per due volte.

BUDONI: Idrissi, Bonu, Moro, Murgia, Farris, Varrucciu, Congiu, Raimo, Villa, Manno, Papini, Trini, Rodriguez. A disp.: Galeotti, Scanu, Saiu, Santoro, Odianose, Monza, Cisse. All. Hervatin.

TURRIS: Lonoce, Esempio, Riccio, Varchetta, Liguoro, Aliperta, Fabiano, Longo, Alma, Da Dalt, Forte. A disp.: Siani, Prevete, Garofalo, Esposito, Franco, Del Prete, Sowe, Simonetti, Celiento. All. Fabiano.

